Эксперты Башкирии обсудили перспективы электронного голосования в России

Сегодня, 18 сентября, во второй день трёхдневных выборов в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» прошёл небольшой брифинг по вопросам перспективы развития электронного голосования в России.

Напомним, в этом году система выборов претерпела значительные изменения. Во-первых, голосовать можно целых три дня – с 17 по 19 сентября. Во-вторых, в семи регионах появилась возможность отдать свой голос онлайн. Такая система нова для страны, что вызывает множество вопросов.

Эксперты Башкирии обсудили перспективы такого варианта проведения выборов. Например, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев высказал мнение, что электронное голосование непременно станет обыденностью с постепенным развитием технологий. В частности, в этом году президент России Владимир Путин предпочел проголосовать именно таким электронным способом.