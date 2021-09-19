Владимир Барабаш оценил явку на выборах в Башкирии

На площадке отеля Crowne Plaza в Уфк работает Общественный пресс-центр «Выборы-2021». Оттуда журналисты и блогеры передают населению информацию о явке, обстановке на участках, опрашивают экспертов, политологов и правозащитников.
Глава СПЧ Башкирии Владимир Барабаш прокомментировал итоги двух дней работы пресс-центра и оценил явку на выборах.
– По каким критериям можно оценить работу пресс-центра?
Напомним, сегодня, 19 сентября, проходит третий день выборов в Государственную думу. На территории Башкирии работают 3403 УИК. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.