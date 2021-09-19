Владимир Барабаш оценил явку на выборах в Башкирии

На площадке отеля Crowne Plaza в Уфк работает Общественный пресс-центр «Выборы-2021». Оттуда журналисты и блогеры передают населению информацию о явке, обстановке на участках, опрашивают экспертов, политологов и правозащитников.

Глава СПЧ Башкирии Владимир Барабаш прокомментировал итоги двух дней работы пресс-центра и оценил явку на выборах.

У  нас высокая активность граждан. Надо понимать, что первый день выборов был рабочим. Тем не менее явка была высокой. Несмотря на неблагоприятную погоду вчера люди тоже шли. Сегодня с утра уже видим, что люди идут активно.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

– По каким критериям можно оценить работу пресс-центра?

Работа кипит активно. Для меня критерием оценки эффективности является то, что ко мне подходили журналисты и говорили, что очень хорошо все организовано, что формат, который мы предложили в этом году, очень удобен. Он создает условия для максимальной прозрачности. Из трех тысяч участков, что у нас есть, больше чем у тысячи имеет возможность подключиться по видеосвязи. Среди наблюдателей есть видеоблогеры, которые в любой момент могут подключиться и передать информацию. Такой интерактив добавляет динамики и создает прозрачность всего процесса.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Напомним, сегодня, 19 сентября, проходит третий день выборов в Государственную думу. На территории Башкирии работают 3403 УИК. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

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