Владимир Барабаш оценил явку на выборах в Башкирии

У нас высокая активность граждан. Надо понимать, что первый день выборов был рабочим. Тем не менее явка была высокой. Несмотря на неблагоприятную погоду вчера люди тоже шли. Сегодня с утра уже видим, что люди идут активно.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества