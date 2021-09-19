«Может быть, он потерял память»: в Башкирии третий месяц ищут 55-летнего Сагида Гайсина
Уже третий месяц ведутся поиски пропавшего без вести 55-летнего Сагида Гайсина из Баймакского района. В ночь на 5 июня он ушел с карьера возле деревни Аисово в Белорецком районе, где он работал, в неизвестном направлении, сообщает КП-Уфа.
Что произошло в ту ночь, мы сами до сих пор не знаем толком. Они вроде как выписали, после чего брат неожиданно сорвался и, оставив все вещи, сумку и телефон, ушел. Предположительно – мог отправиться домой пешком. Родственников у нас в той стороне нет, поэтому, где он мог затеряться – неизвестно. Нам говорят, что вы ищете, его, наверное, уже и в живых нет, но мы не верим в это. У Сагида был инсульт, и может быть, он потерял память, поэтому не знает, как вернуться домой. Вдруг сейчас живет где-то или лежит в больнице, и никто не знает, что мы все его ищем.
Нарима, сестра пропавшего
Близкие Сагида Гайсина прочесали леса и окрестности Белорецкого района, однако все было тщетно.
У него седые волосы, нет двух передних зубов, на вид – темноватый башкир, может, уже весь обросший. Одет был легко, уже поизносилась одежда, наверное. Он не бездомный, увидите его – сообщите нам, пожалуйста.
Нарима, сестра пропавшего
Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефону 8 (963) 131 55 65.