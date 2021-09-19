Жители Башкирии рассказали, зачем идут на выборы

В Башкирии продолжается третий, финальный день голосования. По официальным данным на конец второго дня в республике проголосовало около половины от общего числа избирателей.

Все эти три дня на участках по всей Башкирии работают наши коллеги. Мы пообщались с обычными жителями республики, чтобы узнать, зачем люди идут на выборы.

Жители села Бакеево и Зигаза Белорецкого района не могут сами добраться до ближайшего крупного села, чтобы проголосовать там. Путь им отрезан уже несколько лет – дождями размыло дорогу. Проблем в их деревне много, решать их нужно, потому и голосовать важно.

В Бакеево, кстати, жители раньше и вовсе голосовали по телефону. Система работала так: житель оставлял заявку, на дом к нему приезжали представители избирательной комиссии. Местные жители считают, что выборы нужны хотя бы для того, чтобы решить вот такие локальные проблемы, не говоря уже о федеральных вопросах.

На голосование ходить ответственно, голос нужно отдать за ту партию, которую считаешь достойной. Чтобы будущее наших детей было обеспечено. Нина Сальникова, местная жительница

Некоторые избиратели предпочли проголосовать на дому. Вот, например, семья Тебеньковых из Уфы.

Пожилая пара не впервые голосует на дому. Говорят, что очень удобно. Тем более, что можно заранее договориться о времени.

Не в том дело, что трудно. Уже возраст такой, сами понимаете. Из-за этого не можем ходить. Мы сегодня из сада приехали специально, попросили, чтобы приехали. Надо поддерживать, ходить на выборы, обязательно надо. Чтобы в будущем у нас жизнь лучше была. Дмитрий Тебеньков, житель Уфы

Жительницы Сибая Татьяна Тарасова и Марина Гартвич - подруги, по жизни идут вместе и все важные дела всегда делают вместе. Вот и на выборы они решили сходить тоже вдвоем.

Мы всегда ходим на выборы. Пойти или остаться дома, - такое даже не обсуждается. Сходили бы раньше, да я, хоть и пенсионерка, еще продолжаю работать, поэтому вот и идем сегодня, в последний день. Как всегда, не изменяем себе - голосуем каждая за «свою» партию. В школе нам дали шоколадки и браслеты – мелочь, а приятно. Татьяна Тарасова

Афхат Нигматуллин из Кармаскалинского района живет в селе Шаймуратово. Дедушка помнит свои первые выборы. А они, на минуточку, были еще в послевоенные времена.

В 1952 году мне исполнилось 18 лет. С тех пор я никогда не пропускаю выборы. Более того, я всегда прихожу первым на участок, еще до открытия. Если люди приходят в 8 утра, то в половине восьмого я всегда уже здесь. Выборы - это праздник для народа. Афхат Нигматуллин, житель села Шаймуратово

И вновь возвращаемся в столицу Башкирии. Более молодые избиратели идут на выборы, потому что для них на первом месте - будущее своих детей. А оно, в свою очередь, напрямую связано с будущим государства.

Конечно нам важно, кто правит государством. И вот дети, наше будущее. Я считаю, что мы должны за них беспокоиться. Поэтому обязательно нужно ходить на участок, я советую всем своим знакомым. Наталья Макрушина, жительница Уфы

А для некоторых избирателей выборы это не только поход гражданская позиция, но и возможность увидеть своих учителей. А ведь некоторые из нас действительно до сих пор прикреплены по прописке к своим родным школам, но живут в других местах, возвращаясь в родные пенаты повидаться с родственниками и отдать свой голос.