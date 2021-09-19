В Уфе в социальном центре прошло выездное голосование

В Башкирии продолжается трёхдневное голосование. Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят масштабные выборы разного уровня. За подрядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели, которые продолжают делиться своими историями с выборов.

Так, например, член совета по правам человека при главе Башкирии, член общественной палаты Полина Вишневская рассказал, что стала наблюдателем на выездном голосовании в социальном центре на Колгуевской. Сейчас в центре проживает 40 человек без определенного места жительства. Однако в день голосования многие ушли на работу, поэтому участие в выборах приняли лишь 11 человек.