Стала известна явка на выборы в Башкирии на 12:00 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в России последний день трёхдневных выборов. Центральная избирательная комиссия Башкирии в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» озвучила последние данные по статистике на выборах в этом году.

Стало известно, что, по состоянию на 12:00 19 сентября, явка на выборах в Башкирии составила 53,5%. Свой голос выбранным кандидатам отдали уже 1 608 906 человек.

В частности, в Уфе явка на выборы составила 54,38%, а в районах – 60,68%.

Избирательные участки продолжают принимать голосующих ровно до 20:00.