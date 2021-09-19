В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: четверо пострадали, один погиб

Вчера, 18 сентября, в Стерлибашевском районе Башкирии автомобиль Lada Granta съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на 52 километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем "Гранты" находился 20-летний житель Салавата. Оказалось, что он сел за руль в нетрезвом виде.

В местную больницу были доставлены пятеро парней от 16 до 20 лет, однако через какое-то время один из них, 18-летний юноша, скончался.