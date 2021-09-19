В Башкирии на избирательных пунктах дежурят врачи

В Башкирии продолжается трёхдневное голосование. На избирательных участках следят не только за порядком при проведении выборов, но и дежурят сотрудники министерства здравоохранения республики.

В частности, на избирательных пунктах дежурят врачи, организованы пункты вакцинации от коронавируса и гриппа. Также на некоторых участках можно пройти пульсометрию, РЭГ, медосмотр и просто получить консультацию врача.