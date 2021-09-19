Глава Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму

Сегодня, 19 сентября, в последний день трёхдневного голосования в выборах принял участие глава Башкирии. Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ Хабировой отдал свой голос выбранному кандидату на участке №109.

Избирательный участок находится в Государственном концертном зале «Башкортостан». Радий Хабиров отметил, что выборы – это важное событие для страны. Депутаты Государственной думы будут работать на благо народа следующие пять лет.

Напомним, выборы депутатов в Государственную думу в 2021 году проходят три дня из-за напряжённой эпидемиологической обстановки. Проголосовать можно до 20:00 19 сентября.