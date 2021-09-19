Стало известно, где в Башкирии находится «адский» избирательный участок

В Башкирии продолжается третий день голосования. По последним данным в регионе свой голос на избирательных участках оставили более половины граждан республики.
Редакция bash.news в процессе работы над материалами на выборную тематику наткнулась на любопытный факт: оказывается, в нашей республике есть «адский» избирательный участок. Ничего негативного там не происходит, просто по воле судьбы он имеет номер 666.
Этот УИК находится в Стерлитамаке на улице Вокзальной в обычной жилой пятиэтажке. Тут располагается филиал детской художественной школы № 1, на базе которой и организован избирательный участок. За ним закреплено не так много адресов: по 8 домов с улиц Вокзальной и Нагуманова и 1 дом с улицы Локомотивной.
Кстати, общая явка по Стерлитамаку на 12:00 составила 26,67%. Любопытная статистика: в первый день лидером по явке в городе стал участок в микрорайоне Первомайский. Исполнить свой гражданский долг сюда пришли сразу 360 человек.