Стало известно, где в Башкирии находится «адский» избирательный участок

В Башкирии продолжается третий день голосования. По последним данным в регионе свой голос на избирательных участках оставили более половины граждан республики.

Редакция bash.news в процессе работы над материалами на выборную тематику наткнулась на любопытный факт: оказывается, в нашей республике есть «адский» избирательный участок. Ничего негативного там не происходит, просто по воле судьбы он имеет номер 666.

Этот УИК находится в Стерлитамаке на улице Вокзальной в обычной жилой пятиэтажке. Тут располагается филиал детской художественной школы № 1, на базе которой и организован избирательный участок. За ним закреплено не так много адресов: по 8 домов с улиц Вокзальной и Нагуманова и 1 дом с улицы Локомотивной.