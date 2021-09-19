В Уфе наблюдатели рассказали о ситуации с «глушилками» на избирательном участке

В России продолжается трёхдневное голосование. Сегодня, 19 сентября, последний день, когда избиратели могут отдать свой голос выбранному кандидату.
За поярдком на избирательных участках следят общественные наблюдатели. Так, наблюдатели уфимского участка №371 прокомментировали новость о «глушилках». По некоторым сообщениям, из-за этого на участке совсем не было связи.
По ее словам, комментарий зампредседателя УИК №371 Татьяны Евстифеевой вырван из контекста.
Пользователи мобильных сетей накануне жаловались на перебои в связи. В частности, большое количество обращений поступило от пользователей «Билайн».
Редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев отметил, что опубликованную голосовую запись зампредседателя УИК, который и попал в скандал, невозможно считать признанием.
Ранее несколько СМИ сообщили, что о глушилках им рассказала заместитель председателя УИК № 371 Татьяна Евстифеева. Дословно ее комментарий звучал так: «Атмосфера тяжелая, накаленная. Мы работаем по закону, честно, правильно. Но есть которые пытаются помешать. Наблюдатель Телин пытается привлечь к своей персоне внимание любым способом, вплоть до того, что мы включили глушилки на нашем участке».