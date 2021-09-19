В Уфе наблюдатели рассказали о ситуации с «глушилками» на избирательном участке

В России продолжается трёхдневное голосование. Сегодня, 19 сентября, последний день, когда избиратели могут отдать свой голос выбранному кандидату.

Фото №1 - В Уфе наблюдатели рассказали о ситуации с «глушилками» на избирательном участке

За поярдком на избирательных участках следят общественные наблюдатели. Так, наблюдатели уфимского участка №371 прокомментировали новость о «глушилках». По некоторым сообщениям, из-за этого на участке совсем не было связи.

В течение дня проблем со связью и интернетом лично у меня не было. Оперативно постила фотографии в сторис. Провела пять прямых эфиров. Все это выкладывала сразу же на территории участка. За пределы школы не выходила (можно проверить по камерам). Интернет был целый день отличный - можно проверить по времени публикаций прямых эфиров на фейсбуке.

Элина Хисамова, наблюдатель 

По ее словам, комментарий зампредседателя УИК №371 Татьяны Евстифеевой вырван из контекста.

Пользователи мобильных сетей накануне жаловались на перебои в связи. В частности, большое количество обращений поступило от пользователей «Билайн».

Редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев отметил, что опубликованную голосовую запись зампредседателя УИК, который и попал в скандал, невозможно считать признанием.

Перебои были не у всех - преимущественно у клиентов «Билайна», у остальных операторов - жаловались не все, но по меньшей мере несколько человек. Что касается инцидента с интервью зампредседателя УИКа, в котором она якобы призналась в использовании глушилок, то после многократного прослушивания аудиофрагмента на свежую голову, пришёл к выводу, что это признанием не было. Было сказано, что, дескать, нас обвиняют во всем, даже в использовании глушилок. При беглом прослушивании может показаться, что это было признанием, но мое мнение, что это не так.

Руслан Валиев, редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе»

Ранее несколько СМИ сообщили, что о глушилках им рассказала заместитель председателя УИК № 371 Татьяна Евстифеева. Дословно ее комментарий звучал так: «Атмосфера тяжелая, накаленная. Мы работаем по закону, честно, правильно. Но есть которые пытаются помешать. Наблюдатель Телин пытается привлечь к своей персоне внимание любым способом, вплоть до того, что мы включили глушилки на нашем участке».

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