В Уфе наблюдатели рассказали о ситуации с «глушилками» на избирательном участке

Перебои были не у всех - преимущественно у клиентов «Билайна», у остальных операторов - жаловались не все, но по меньшей мере несколько человек. Что касается инцидента с интервью зампредседателя УИКа, в котором она якобы призналась в использовании глушилок, то после многократного прослушивания аудиофрагмента на свежую голову, пришёл к выводу, что это признанием не было. Было сказано, что, дескать, нас обвиняют во всем, даже в использовании глушилок. При беглом прослушивании может показаться, что это было признанием, но мое мнение, что это не так.

Руслан Валиев, редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе»