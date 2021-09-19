Радий Хабиров о трёхдневном голосовании: «Это удобно для наших жителей»

В России продолжаются трёхдневные выборы. В частности, сегодня, 19 сентября, избиратели могут отдать свой голос выбранному кандидату до 20:00.
Принял участие в выборах и глава Башкирии. Радий Хабиров проголосовал сегодня в ГКЗ «Башкортостан». Корреспондентам информационного издания «Башинформ» глава Башкирии рассказал, что считает трёхдневное голосование очень удобным.
Напомним, в 2021 году выборы проходят три дня – с 17 по 19 сентября — из-за напряженной эпидемиологической ситуации. По последним данным, явка на выборы в Башкирии превысила уже 50%.