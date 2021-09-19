Радий Хабиров о трёхдневном голосовании: «Это удобно для наших жителей»

Если раньше комиссии работали один день, то сейчас это три дня. Все это связано с большим количеством организационных вопросов, с хранением избирательных бюллетеней, охраной избирательных участков. При этом выборы мы проводим в непростое время, коронавирус никуда не ушел. Поэтому мы должны соблюдать и санитарно-эпидемиологические нормы. Это конечно нагрузка. Но еще раз подчеркиваю, что это удобно для наших жителей.

Радий Хабиров