Радий Хабиров о трёхдневном голосовании: «Это удобно для наших жителей»

В России продолжаются трёхдневные выборы. В частности, сегодня, 19 сентября, избиратели могут отдать свой голос выбранному кандидату до 20:00.

Фото №1 - Радий Хабиров о трёхдневном голосовании: «Это удобно для наших жителей»

Принял участие в выборах и глава Башкирии. Радий Хабиров проголосовал сегодня в ГКЗ «Башкортостан». Корреспондентам информационного издания «Башинформ» глава Башкирии рассказал, что считает трёхдневное голосование очень удобным.

Если раньше комиссии работали один день, то сейчас это три дня. Все это связано с большим количеством организационных вопросов, с хранением избирательных бюллетеней, охраной избирательных участков. При этом выборы мы проводим в непростое время, коронавирус никуда не ушел. Поэтому мы должны соблюдать и санитарно-эпидемиологические нормы. Это конечно нагрузка. Но еще раз подчеркиваю, что это удобно для наших жителей.

Радий Хабиров 

Напомним, в 2021 году выборы проходят три дня – с 17 по 19 сентября — из-за напряженной эпидемиологической ситуации. По последним данным, явка на выборы в Башкирии превысила уже 50%.

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