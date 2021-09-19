Появились результаты психиатрической экспертизы жителя Башкирии, убившего двоих детей

Расследование уголовного дела 37-летнего жителя Давлекановского района, который расправился со своими детьми, практически завершено. История громкой расправы прогремела в декабре прошлого года.
В тот злополучный день мужчина поссорился со своей супругой и увез на автомобиле в неизвестном направлении годовалую дочь и 6-летнего сына. Тела детей и отца нашли в машине на берегу реки Уршак.
Издание КП-Уфа сообщает, что результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы личности подозреваемого уже готовы. Кроме того, в скором времени Следком завершит расследование уголовного дела.
Дело, скорее всего, закроют в связи со смертью обвиняемого. А что касается результатов экспертизы, то они уже есть. В момент совершения преступления он был вменяем и осознавал, что делает.