Стала известна явка на выборы в Башкирии на 15:00 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в Башкирии продолжаются трёхдневные выборы. В рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» Центральная избирательная комиссия сообщила последние данные по явке на выборы.

По состоянию на 15:00 19 сентября, явка на выборы в Башкирии составила 59,68% от зарегистрированных избирателей. Свой голос выбранному кандидату отдали уже 1 799 417 человек.