Стала известна явка на выборы в Башкирии на 15:00 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в Башкирии продолжаются трёхдневные выборы. В рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» Центральная избирательная комиссия сообщила последние данные по явке на выборы.
По состоянию на 15:00 19 сентября, явка на выборы в Башкирии составила 59,68% от зарегистрированных избирателей. Свой голос выбранному кандидату отдали уже 1 799 417 человек.
В частности, в Уфе явка на выборы достигла 60,18%. По городам явка достигла 48,05%. Самая высокая явка зарегистрирована в Салавате и Сибае. По районам явка на выборы составила 64,13%. Самая высокая явка зарегистрирована в Бакалинском, Калтасинском и Салаватском районах.