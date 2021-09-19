Выборы-2021: как проходит голосование в Хайбуллинском районе

Последний день голосования для жителей деревни Антинган Хайбуллинского района превратился в культурное мероприятие сельского масштаба. На входе в местное ДК избирателей встречают гармонисты, внутри развернулась ярмарка с местной продукцией, а после выборов сельчане планируют провести совместный субботник.
Один из самых музыкальных избирательных участков в Хайбуллинском районе находится в селе Антинган. На входе жителей встречают местные творческие коллективы, в фойе клуба развернулась ярмарка. На столах – свежие продукты с собственного подворья.
В числе избирателей на участке – 368 местных жителей. Многие уже исполнили свой гражданский долг в первые два дня голосования. До конца выборов члены УИК ожидают высокую явку.
Ишберды Азаматов в этот день тоже не смог остаться дома. За свою жизнь пенсионер ни разу не пропустил выборы. Результаты работы депутатов мужчина оценивает по делам и выполненным обещаниям. Надеется, что и новый состав Госдумы будет ближе к народу.
Выполнив свой гражданский долг и купив свежих продуктов, сельчане не торопились уходить домой. Сообща они решили благоустроить территорию памятника участникам Великой Отечественной войны. Из Антингана на фронт ушли более трехсот человек. Живыми вернулись 95 воинов.
Если за своё будущее сельчане проголосовали сегодня, то выбор который касается деревни сделали уже давно. В многонациональном населенном пункте каждый вносит свой вклад в благоустройство. Это наш общий дом, говорят жители. И чтобы этот дом был уютным, его нужно содержать в чистоте.