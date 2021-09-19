Выборы-2021: как проходит голосование в Хайбуллинском районе

Последний день голосования для жителей деревни Антинган Хайбуллинского района превратился в культурное мероприятие сельского масштаба. На входе в местное ДК избирателей встречают гармонисты, внутри развернулась ярмарка с местной продукцией, а после выборов сельчане планируют провести совместный субботник.

Один из самых музыкальных избирательных участков в Хайбуллинском районе находится в селе Антинган. На входе жителей встречают местные творческие коллективы, в фойе клуба развернулась ярмарка. На столах – свежие продукты с собственного подворья.

Я уже проголосовала. Всё со своего двора, с хозяйства. Люди берут. Вот и гармошка есть, могу сыграть. Миньямал Мухамедьянова, жительница с. Антинган

В числе избирателей на участке – 368 местных жителей. Многие уже исполнили свой гражданский долг в первые два дня голосования. До конца выборов члены УИК ожидают высокую явку.

У нас есть и пожилые избиратели, и молодые. Впервые десять человек голосуют. Пожилые если дают заявку, то дома голосуют, но стараются сюда в клуб прийти. Потому что клуб у нас хороший, и тут настоящий праздник. Людмила Шаульская, председатель участковой избирательной комиссии №3209

Ишберды Азаматов в этот день тоже не смог остаться дома. За свою жизнь пенсионер ни разу не пропустил выборы. Результаты работы депутатов мужчина оценивает по делам и выполненным обещаниям. Надеется, что и новый состав Госдумы будет ближе к народу.

У нас не было воды, скважины у многих. Попросили сделать, обещали с администрации что поддержат. Выборы нужны. У нас в деревни дорогу отсыпали, школу отремонтировали. У нас тут многонациональный народ живёт, живём мы дружно. Ишберды Азаматов, житель с. Антинган

Выполнив свой гражданский долг и купив свежих продуктов, сельчане не торопились уходить домой. Сообща они решили благоустроить территорию памятника участникам Великой Отечественной войны. Из Антингана на фронт ушли более трехсот человек. Живыми вернулись 95 воинов.