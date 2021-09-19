В колл-центре по наблюдению за выборами рассказали об обращениях избирателей

Скрытая агитация и подозрение на аферу. В колл-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказали, какие звонки к ним поступают. По словам специалистов, большая часть обращений связана с вопросами о местонахождении избирательных участков, а также о соблюдении противоэпидемических мер.

Некоторые избиратели после голосования на дому уточняли, действительно ли к ним приходили члены УИКов, а не мошенники. Также поступают обращения, касающиеся организации процесса выборов и возможных нарушений.

Были сигналы относительно перепалки между наблюдателями от различных партий. Были звонки о том, что не снимается символика партий. Антон Мансуров, специалист call-центра

Все вопросы заносят в специальный журнал, в котором прописывают и ответы, в том числе возможные решения проблем. В колл-центре также дежурят сотрудники независимого общественного мониторинга.