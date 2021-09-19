Одиннадцать самых интересных историй с выборов в Башкирии

— Мне было всего 17 лет. Право голоса у меня еще не было, но меня позвали как участника художественной самодеятельности, — рассказала Рамзия Тимашева в интервью газете "Туймазинский вестник" . — По случаю выборов был большой концерт. Наша семья жила тогда в деревне Шимакай Буздякского района, а выборы проходили в соседней деревне Ахун, куда шёл народ со всех ближайших населенных пунктов. Председатель колхоза дал барана, повара наготовили вкусностей, ими угощали всех избирателей.