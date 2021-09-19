Одиннадцать самых интересных историй с выборов в Башкирии

С 17 по 19 сентября жители России голосуют на выборах в Государственную думу. Граждане отдают голос народным избранникам, которые будут служить народу следующие пять лет.
В Башкирии отмечается высокая явка на выборы 2021. По данным регионального ЦИК на 15:00 19 сентября, явка составила уже 59,68% от зарегистрированных избирателей. Наблюдатели, которые следят за порядком на избирательных участках, делятся интересными историями с выборов этого года. Рассказываем одиннадцать самых интересных.
Жительница Башкирии рассказала о своих первых выборах в 1938 году
Рамзия Тимашева из Туймазов, которой в этом году исполнилось 100 лет, поделилась воспоминаниями о своем первом участии в выборах. Это были первые выборы в истории БАССР, которые прошли в июне 1938 года. Тогда выбирали депутатов в Верховный Совет Башкирской республики.
— Мне было всего 17 лет. Право голоса у меня еще не было, но меня позвали как участника художественной самодеятельности, — рассказала Рамзия Тимашева в интервью газете "Туймазинский вестник" . — По случаю выборов был большой концерт. Наша семья жила тогда в деревне Шимакай Буздякского района, а выборы проходили в соседней деревне Ахун, куда шёл народ со всех ближайших населенных пунктов. Председатель колхоза дал барана, повара наготовили вкусностей, ими угощали всех избирателей.
В Октябрьском голосовать пришел подросток
Свой гражданский долг стремятся выполнить не только пожилые люди, но и молодежь. "Октябрьский нефтяник" сообщает, что на один из избирательных участков города пришел 14-летний парень. Подросток хотел принять участие в выборах, но ему отказали, предложив немного подрасти.
Паралимпийскую чемпионку Токио на избирательном участке встретили с цветами
О том, как проголосовала паралимпийская чемпионка по настольному теннису Елена Прокофьева, рассказали корреспонденты газеты "Родник плюс". Так как спортсменка прописана в Чишминском районе, голосовать она приехала в родную деревню Дмитриевка-2. Члены избирательной комиссии знали, что Елена обязательно появится на участке, потому что не пропускает ни одних выборов, и приготовили ей букет. Растроганная чемпионка поблагодарила земляков за теплую встречу.
Первоклассница помогла бабушке на голосовании
Традиционно в нашей стране на избирательные участки приходят целыми семьями. В Белорецке с бабушкой на выборы пришла первоклассница Настя Ефремова. "Она здесь не просто наблюдает за тем, что происходит, но и помогает бабушке прочитать надписи и указатели, получить бюллетени", — пишет газета "Белорецкий рабочий".
Фронтовик из Хайбуллинского района на пропускает ни одних выборов
В нынешних выборах принял участие самый пожилой избиратель Хайбуллинского района, 98-летний Фатхулла Юламанов. Он, как пишет газета "Хайбуллинский вестник" никогда не пропускал ни одни выборы, самостоятельно пришел на избирательный участок и в этот раз. "В последнее время у него болят ноги, сказываются раны, полученные в войне. Мы уговаривали его остаться дома, мол, придут члены комиссии, но он категорически решил, что сам пойдет на выборы", — рассказал дочь ветерана Гузель.
В Чекмагушевском районе одной из первых проголосовала 100-летняя бабушка
Администрация Чекмагушевского района рассказала, что одной из первых в районе в выборах приняла участие 100-летняя жительница села Караталово Залифа Низамутдиновна Мусина. Женщина отказалась голосовать дома, принарядилась и отправилась на избирательный участок. Она отметила, что за свой век ни разу не пропустила ни одних выборов и всегда добросовестно исполняла долг избирателя.
В Уфе проголосовал стронгмен
Проголосовать на выборы пришел и самый сильный человек страны, мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, чьи достижения отмечены в Книге рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин. В беседе с корреспондентами "Молодежной газеты" спортсмен отметил, что как человеку активному, ему не все равно, что происходит в России: "Голосование — это наша возможность влиять на ситуацию в стране, избирать людей и партии, на которые мы "ставим".
В Архангельском районе фольклорная группа пришла голосовать в национальных костюмах
Фольклорная группа "Хазина" из Архангельского района пришла на избирательный участок в полном составе. Артисты надели национальные башкирские костюмы, подняли настроение народными песнями. "Группа "Хазина" всегда принимает активное участие в культурной и общественной жизни района. Сегодня они тоже самыми первыми пришли на избирательные участки и сделали свой выбор", — пишет газета "Архангельский вестник".
На выборы пришли три поколения одной семьи
Корреспонденты газеты "Бакалинские зори" рассказали о том, что в селе Мустафино проголосовали сразу три поколения семьи Насыровых. Одна из представительниц дружного семейства Диля Гафарова, студентка 2 курса Уфимского колледжа, голосовала впервые. Диля говорит, что именно так, вместе со взрослыми членами семьи, ей всегда хотелось пойти на выборы.
К выборам присоединились пациентки роддома
Три дня, которые в этом году выделили для выборов, позволили проголосовать даже роженицам. Корреспонденты "Баймакского вестника". Вместе с представителями избирательной комиссий отправились в местный родильный дом, чтобы посмотреть как там проходит голосование. Журналисты особо отметили, что во время визита соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы.
Пожилой акробат сорвал овации на избирательном участке
В Туймазах 82-летний Николай Саранчин поверг в шок избирательную комиссию. Опустив бюллетень в урну, пенсионер сел на шпагат и сорвал шквал аплодисментов. Как рассказывают корреспонденты газеты "Туймазинский вестник". Николай Саранчин, всегда отличался от других. В мороз, в жару он ежедневно выходит на пробежки по городу, в 90-ые годы преподавал йогу. Он очень любит яркие, экстравагантные спортивные наряды, которыми регулярно удивляет туймазинцев.