В Башкирии проголосовал дедушка, который спас 24 ребёнка

В Башкирии продолжается трёхдневное голосование. Напомним, в 2021 году выборы в Государственную думу продолжаются в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября — из-за напряженной эпидемиологической обстановки.
Как стало известно редакции bash.news, в последний день выборов избирательная комиссия с наблюдателями в Стерлитамаке выехала к 85-летнему горожанину Алексею Мельникову. Мужчина ещё в 1962 году совершил героический поступок – во время сильного половодья он спас 24 детей.
Как сообщил сам пенсионер, на группу ребят он наткнулся в небольшом поселке ранней весной. Замерзшая группа школьников и их учитель физкультуры не могли выбраться с небольшого снежного островка, который заливало ледяной водой.
Тогда Алексей Мельников взял ситуацию в свои руки. На собственных руках он перенёс через холодную воду и снег плачущих детей.
Алексей Мельников совершил героический поступок, но, к сожалению, бесследно для него он не прошёл. Пенсионер получил серьёзное обморожение. В ноябре 62-го года ему стало трудно ходить. Теперь он почти не выходит из дома, а также нуждается в постоянной медицинской помощи. Именно из-за больных ног пенсионер выбрал вариант голосования на дому.