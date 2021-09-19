В Башкирии проголосовал дедушка, который спас 24 ребёнка

В Башкирии продолжается трёхдневное голосование. Напомним, в 2021 году выборы в Государственную думу продолжаются в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября — из-за напряженной эпидемиологической обстановки.

Как стало известно редакции bash.news, в последний день выборов избирательная комиссия с наблюдателями в Стерлитамаке выехала к 85-летнему горожанину Алексею Мельникову. Мужчина ещё в 1962 году совершил героический поступок – во время сильного половодья он спас 24 детей.

Как сообщил сам пенсионер, на группу ребят он наткнулся в небольшом поселке ранней весной. Замерзшая группа школьников и их учитель физкультуры не могли выбраться с небольшого снежного островка, который заливало ледяной водой.

Подхожу, смотрю остров небольшой. Они все сидят, скукожились, плачут. 24 ребенка, 5 класс. С ними физрук сидит, тоже весь трясется. А к вечеру же морозец. Алексей Мельников

Тогда Алексей Мельников взял ситуацию в свои руки. На собственных руках он перенёс через холодную воду и снег плачущих детей.

Говорю ему [учителю физкультуры – прим. ред.]: «снимай штаны». Сняли. В трусах перетаскали. Там метров 50, наверное, было. Пока переносили — закоченели. По два ребёнка брали под мышку и перетаскивали. Это я шесть раз, значит, так прошел. Алексей Мельников