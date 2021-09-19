Стала известна личность мужчины, погибшего под колесами двух машин в Башкирии

Накануне на трассе в Чишминском районе Башкирии трагически погиб пешеход - сначала его сбил автомобиль "Лада Калина", после чего мужчину отбросило на полосу встречного движения, где он попал под колеса "Шкоды Октавии". Стала известна личность погибшего.

Фото №1 - Стала известна личность мужчины, погибшего под колесами двух машин в Башкирии

Погибшим оказался 32-летний местный житель Радмир С. Он шел по обочине дороги без светоотражающих элементов на одежде. Со слов местных жителей, в тот вечер мужчина возвращался домой по трассе.

Местные вспоминают о погибшем, как о добродушном веселом парне и сожалеют, что его настигла такая печальная участь. Другие вспоминают, что незадолго до смерти Радмир стал серьезнее и даже мечтал начать ходить в мечеть.

Фото №2 - Стала известна личность мужчины, погибшего под колесами двух машин в Башкирии

Ровный был, в мечеть меня просил затянуть (отвести – Ред.) Жаль, братка! Я вам одно скажу: когда вы к Аллаху делаете шаг, он к вам делает вам десять.

Денис А., друг погибшего
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