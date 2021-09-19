Стала известна явка на выборы в Башкирии на 18:00 19 сентября

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы в Государственную думу. В рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» представители Центральной избирательной комиссии РБ сообщил последние данные о ходе выборов в регионе.

По данным на 18:00 19 сентября, явка на выборы в Башкирии достигла 65,51%. В частности, свой голос отдали уже 1 969 480 человек из всех зарегистрированных избирателей.