Стала известна судьба пропавшей при загадочных обстоятельствах 32-летней жительницы Уфы

Поиски 32-летней уфимки завершились. Карину Тоймурзину искали с 16 сентября - она ушла из дома и не вернулась. Родственники женщины забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам, ведь ее дома ждал маленький ребенок.

Сегодня, 19 сентября, ближе к полудню стало известно о том, что Карина Тоймурзина нашлась. Где она находилась столько времени - поисковики не уточняют.