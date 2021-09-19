На трассе в Башкирии столкнулись два встречных автомобиля: один человек погиб, четверо пострадали

Вчера, 18 сентября, в Туймазинском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили Lada Granta и Chrysler PT Cruiser. ДТП произошло на 1302 километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что за рулем отечественной легковушки находился 33-летний водитель, а иномаркой управлял 47-летний житель Октябрьского.

Водитель "Гранты" скончался на месте трагедии, его 35-летний пассажир получил травмы. Также в ДТП пострадали водитель иномарки и два пассажира. По факту аварии начато разбирательство.