В Башкирии озвучили предварительную явку на выборах в Госдуму

Сегодня, 19 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» представители Центральной избирательной комиссии РБ озвучили предварительную явку на выборах в Государственную думу.

По данным на 20:00 19 сентября, в Башкирии явка на выборы составила 69%. Участие в голосовании приняли более 2 млн человек.

В Уфе явка на выборах составила 67,06%. В среднем по городам явка на выборы достигла 57,07%, а по районам – 78%.