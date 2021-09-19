Выездное голосование и спецучастки: как прошли выборы-2021 в Башкирии

В Башкирии завершились трехдневные выборы. Жители региона определяли, кто от республики станет депутатом Государственной Думы. Также проходило дополнительное голосование в Государственное Собрание республики и выборы в местные представительные органы власти. В регионе организовали более 3 тысяч избирательных участков.

Люди старой закалки по традиции самые активные голосующие. А пенсионерку Залифу Низамутдинову из Чекмагушевского района можно смело назвать старейшей избирательницей республики. В этом году она отметила вековой юбилей. Несмотря на возраст и возможность сделать выбор на дому, женщина все же пришла на участок сама.

Я очень много работала, меня даже саму в депутаты выбирали. Голосую, чтобы люди жили хорошо и чтобы войны не было. Залифа Мусина, житель с. Караталово

Голосовали ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны. С 1945 Шариф Мусагитов не пропустил ни одни выборы в своей жизни. А Афхат Нигматуллин на них никогда не опаздывал.

С юных лет каждый раз прихожу голосовать, никогда не пропускаю. Если участки с 8 работают, я уже в половине восьмого прихожу. Выборы – это праздник для народа. Афхат Нигматуллин, житель с. Шаймуратово

Нынешние выборы по праву можно назвать самыми доступными. То, что они проводились в трехдневный срок, дало время большему числу избирателей отдать свои голоса – вне зависимости от местоположения, будь то вокзал или в глухая деревня, где нет ни транспорта, ни дорог. В село Бакеево Белорецкого района членам избиркома приходилось добираться на внедорожнике.

Голосуем всегда. Всегда первая. Все люди приходят на выборы с надеждой, чтобы улучшить свою жизнь. Замира Лукманова, местная жительница

К маломобильным гражданам, которые не могли передвигаться самостоятельно, также приходили домой. Были организованы спецучастки, где для глухих работали сурдопереводчики, а слепых сопровождали волонтеры. В этом случае на бюллетени накладывали специальный трафарет с азбукой Брайля, чтобы человек смог самостоятельно ознакомиться со списком кандидатов и поставить галочку.

Все три дня при Общественном наблюдательном штабе работает колл-центр, звонков поступает не так много, большинство связано с оргмоментами. Люди интересуются, где находится их избирательный участок, как проголосовать на дому, или спрашивают, почему на участке не выдали маску. Были и более проблемные вопросы.

Были сигналы о перепалках между наблюдателями от различных партий, были звонки о том, что на участках не снимается символика, что недопустимо. Антон Мансуров, специалист call-центра

Высокую явку на выборах отмечают и в среде богемы. Свои голоса отдали оперные и эстрадные певцы, народные артисты республики, в том числе кинорежиссеры и актеры.

Мы решили выбрать будний день и выполнить свой гражданский долг. И уже дальше я бегу на работу. Рушанна Бабич, народная артистка Республики Башкортостан

Если бы выборы были однодневные, мы бы все равно пришли, для нас нет разницы, но тем не менее это удобно для тех, кто занят. Булат Юсупов, кинорежиссёр

Дисциплинированность демонстрируют и спортсмены, которые еще вчера отстаивали честь страны на паралимпийских играх.

Тепло встретили, рядом с домом. Процедура много времени не занимает. Никита Нагаев, призер Паралимпийских игр