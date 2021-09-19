Выездное голосование и спецучастки: как прошли выборы-2021 в Башкирии

В Башкирии завершились трехдневные выборы. Жители региона определяли, кто от республики станет депутатом Государственной Думы. Также проходило дополнительное голосование в Государственное Собрание республики и выборы в местные представительные органы власти. В регионе организовали более 3 тысяч избирательных участков.
Люди старой закалки по традиции самые активные голосующие. А пенсионерку Залифу Низамутдинову из Чекмагушевского района можно смело назвать старейшей избирательницей республики. В этом году она отметила вековой юбилей. Несмотря на возраст и возможность сделать выбор на дому, женщина все же пришла на участок сама.
Голосовали ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны. С 1945 Шариф Мусагитов не пропустил ни одни выборы в своей жизни. А Афхат Нигматуллин на них никогда не опаздывал.
Нынешние выборы по праву можно назвать самыми доступными. То, что они проводились в трехдневный срок, дало время большему числу избирателей отдать свои голоса – вне зависимости от местоположения, будь то вокзал или в глухая деревня, где нет ни транспорта, ни дорог. В село Бакеево Белорецкого района членам избиркома приходилось добираться на внедорожнике.
К маломобильным гражданам, которые не могли передвигаться самостоятельно, также приходили домой. Были организованы спецучастки, где для глухих работали сурдопереводчики, а слепых сопровождали волонтеры. В этом случае на бюллетени накладывали специальный трафарет с азбукой Брайля, чтобы человек смог самостоятельно ознакомиться со списком кандидатов и поставить галочку.
Все три дня при Общественном наблюдательном штабе работает колл-центр, звонков поступает не так много, большинство связано с оргмоментами. Люди интересуются, где находится их избирательный участок, как проголосовать на дому, или спрашивают, почему на участке не выдали маску. Были и более проблемные вопросы.
Высокую явку на выборах отмечают и в среде богемы. Свои голоса отдали оперные и эстрадные певцы, народные артисты республики, в том числе кинорежиссеры и актеры.
Дисциплинированность демонстрируют и спортсмены, которые еще вчера отстаивали честь страны на паралимпийских играх.
В зависимости от населенного пункта на участках выдавали от двух до четырех бюллетеней. Работало почти 3,5 тысячи избирательных пунктов, на которые могли прийти около 3 миллионов человек. В Центризбиркоме подсчитали, что явка более половины из них обеспечена. А значит, выборы можно считать состоявшимися.