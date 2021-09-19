Радий Хабиров рассказал, за что переживал на выборах
Сегодня, 19 сентября, в последний день трёхдневных выборов 2021 года в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» Глава Башкирии прокомментировал выборы этого года.
Радий Хабиров отметил, что самое главное на выборах – пройти их спокойно. Глава региона поблагодарил всех, кто работал на этих выборах, и отметил, что в онлайн-режиме следил за ситуацией с выборами в регионе.
Первое, что хотел сказать - хочу всех поблагодарить. Безусловно, я много чего видел. Мне постоянно докладывали о ситуации в республике. Никогда не будет стерильных выборов. Я попросил перед приходом сюда данные за 3 дня о том, что волновало людей. Из 1380 обращений жителей 39 были посвящены выборам. Людей волнует другое. Явка пока у нас 70% с копейками. Все три дня шли люди у нас на участки. Признаюсь, я переживал, для меня важно было, что республика прошла выборы спокойно. Хорошо все организовано было. Мы действительно постарались, чтобы выборы были близки к праздничным элементам. Эту добрую традицию заложили наши предшественники. Я доволен.
Радий Хабиров
Глава республики отметил, что несмотря на напряжённые выходные, с понедельника все структуры власти вернутся к привычной работе.
У меня такого ощущения, чтобы я радовался, нет. Я спокойно и твёрдо понимал, что мы идём к победе. Для меня во многом три дня тяжелой работы подходит к концу. Все устали. Поэтому есть такая хорошая мужская усталость. Отдохнуть, к сожалению, не получится, у нас в 12:00 ВКС. Думаю, что к этому времени всё успеют посчитать. Мы отменили только утреннее совещание для глав районов с премьер-министром.
Радий Хабиров
Также в Общественном пресс-центре Радию Хабирову задали вопрос касательно его фразы про захват власти, которую он сказал во время своей недавней пресс-конференции. Глава Башкирии пояснил, что его высказывание было метафорой.
Я уже начинаю немножко жалеть из-за этой фразы. Это, конечно, была метафора. Найдите другое слово. Власть всегда обязательно кому-то принадлежит. Власть не отдают просто так, ты должен ее захватить, но в рамках цивилизационных процедур. В этом случае это — выборы. И после этого власть надо удерживать. Если раньше тираны удерживали власть давлением, то сейчас ты должен много работать.