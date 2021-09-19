Радий Хабиров рассказал, за что переживал на выборах

Первое, что хотел сказать - хочу всех поблагодарить. Безусловно, я много чего видел. Мне постоянно докладывали о ситуации в республике. Никогда не будет стерильных выборов. Я попросил перед приходом сюда данные за 3 дня о том, что волновало людей. Из 1380 обращений жителей 39 были посвящены выборам. Людей волнует другое. Явка пока у нас 70% с копейками. Все три дня шли люди у нас на участки. Признаюсь, я переживал, для меня важно было, что республика прошла выборы спокойно. Хорошо все организовано было. Мы действительно постарались, чтобы выборы были близки к праздничным элементам. Эту добрую традицию заложили наши предшественники. Я доволен.

Радий Хабиров