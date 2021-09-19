Зампредседателя ЦИК Башкирии прокомментировал информацию о вбросах на выборах

В Бурзянском районе на участке №1660 якобы произошел вброс, появилось видео сомнительного качества. Мы провели проверку, оказалось, произошла ошибка на КОИБе, где застрял бюллетень, и комплекс перестал функционировать. Операторы начали его реанимировать, он включился в тестовом режиме. Члены комиссии протестировали его, однако взяли неверные бюллетени, где не было надписи «тестовые». Решением комиссии комплекс был признан недействительным, голосование продолжилось с использованием обычных ящиков. Нарушения законодательства не было, произошло нарушение процедуры. Члены комиссии понесут дисциплинарное наказание. В Нефтекамске была информация о вбросе бюллетеней, дело дошло до суда, который рассмотрел все материалы и вынес решение, что нарушения не было. То есть эти факты о нарушениях не нашли подтверждения, это всего лишь резонанс.

Марат Гадилов, заместитель председателя Центризбиркома РБ