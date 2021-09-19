Зампредседателя ЦИК Башкирии прокомментировал информацию о вбросах на выборах

В
Уфе завершился брифинг ЦИКа. На прямой связи с последними новостями –
корреспондент телеканала БСТ. В предыдущие годы были такие муниципалитеты,
которые давали явку в 90 и более процентов. Побит ли рекорд и есть ли те, кто
проигнорировал все три дня выборов?
В
Башкирии есть муниципалитеты-рекордсмены. Так, рубеж в 90% явки преодолели
Салаватский (96,5%), Шаранский (95%) и Татышлинский районы. Явка высокая, но на
эту секунду по результатам обработки данных барьер 2016 года еще не пройден.
Вероятно, ночью он уже будет преодолен. Традиционно явка высокая и в городах.
Однако среди аутсайдеров ранее был Стерлитамак, хотя соседний Салават оказался
в лидерах.
Что
касается историй о вбросах и испорченных бюллетенях, которые зафиксировали в
Нефтекамске и Бурзянском районе, это, скорее, технические огрехи. Ситуацию
прокомментировал зампредседателя Центризбиркома республики.
В
Бурзянском районе на участке №1660 якобы произошел вброс, появилось видео
сомнительного качества. Мы провели проверку, оказалось, произошла ошибка на
КОИБе, где застрял бюллетень, и комплекс перестал функционировать. Операторы
начали его реанимировать, он включился в тестовом режиме. Члены комиссии
протестировали его, однако взяли неверные бюллетени, где не было надписи «тестовые».
Решением комиссии комплекс был признан недействительным, голосование
продолжилось с использованием обычных ящиков. Нарушения законодательства не
было, произошло нарушение процедуры. Члены комиссии понесут дисциплинарное
наказание. В Нефтекамске была информация о вбросе бюллетеней, дело дошло до
суда, который рассмотрел все материалы и вынес решение, что нарушения не было. То
есть эти факты о нарушениях не нашли подтверждения, это всего лишь резонанс.Марат Гадилов, заместитель председателя Центризбиркома РБ