Зампредседателя ЦИК Башкирии прокомментировал информацию о вбросах на выборах

В Уфе завершился брифинг ЦИКа. На прямой связи с последними новостями – корреспондент телеканала БСТ. В предыдущие годы были такие муниципалитеты, которые давали явку в 90 и более процентов. Побит ли рекорд и есть ли те, кто проигнорировал все три дня выборов?

В Башкирии есть муниципалитеты-рекордсмены. Так, рубеж в 90% явки преодолели Салаватский (96,5%), Шаранский (95%) и Татышлинский районы. Явка высокая, но на эту секунду по результатам обработки данных барьер 2016 года еще не пройден. Вероятно, ночью он уже будет преодолен. Традиционно явка высокая и в городах. Однако среди аутсайдеров ранее был Стерлитамак, хотя соседний Салават оказался в лидерах.

Что касается историй о вбросах и испорченных бюллетенях, которые зафиксировали в Нефтекамске и Бурзянском районе, это, скорее, технические огрехи. Ситуацию прокомментировал зампредседателя Центризбиркома республики.

Фото №1 - Зампредседателя ЦИК Башкирии прокомментировал информацию о вбросах на выборах

В Бурзянском районе на участке №1660 якобы произошел вброс, появилось видео сомнительного качества. Мы провели проверку, оказалось, произошла ошибка на КОИБе, где застрял бюллетень, и комплекс перестал функционировать. Операторы начали его реанимировать, он включился в тестовом режиме. Члены комиссии протестировали его, однако взяли неверные бюллетени, где не было надписи «тестовые». Решением комиссии комплекс был признан недействительным, голосование продолжилось с использованием обычных ящиков. Нарушения законодательства не было, произошло нарушение процедуры. Члены комиссии понесут дисциплинарное наказание. В Нефтекамске была информация о вбросе бюллетеней, дело дошло до суда, который рассмотрел все материалы и вынес решение, что нарушения не было. То есть эти факты о нарушениях не нашли подтверждения, это всего лишь резонанс.

Марат Гадилов, заместитель председателя Центризбиркома РБ
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