День выборов в Башкирии: мнения экспертов

Ждем перемен или выбираем стабильность? Республика впервые голосовала три дня, был заявлен беспрецедентно многочисленный штаб наблюдателей, а также работали несколько центров, так или иначе пытающихся вести мониторинг ситуации.
Какими в итоге запомнятся выборы-2021, почему некоторые партии так и не смогли достойно подготовиться и будут ли разбирательства выходить на серьезный уровень? Именно об этом мы поговорили в прямом эфире телеканала БСТ с экспертами.
Гостями передачи «День выборов» стали руководитель Совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества Владимир Барабаш, руководитель Республиканского общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Панчихина, руководитель Научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ, кандидат политических наук Николай Евдокимов, социолог, кандидат политических наук Владимир Савичев, а также член Совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества Полина Вишневская.