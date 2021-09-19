День выборов в Башкирии: мнения экспертов

Ждем перемен или выбираем стабильность? Республика впервые голосовала три дня, был заявлен беспрецедентно многочисленный штаб наблюдателей, а также работали несколько центров, так или иначе пытающихся вести мониторинг ситуации.

Какими в итоге запомнятся выборы-2021, почему некоторые партии так и не смогли достойно подготовиться и будут ли разбирательства выходить на серьезный уровень? Именно об этом мы поговорили в прямом эфире телеканала БСТ с экспертами.