Концерты и ярмарки: как прошли выборы в отдаленных районах Башкирии

Корреспонденты телеканала БСТ все дни выборов работали в разных уголках республики. Для многих избирателей даже диагноз «ковид» не стал отговоркой, чтобы не идти на выборы. Репортаж из самого отдаленного района Башкирии.

В Башкортостане создали все условия, чтобы граждане в полной мере могли воспользоваться своим правом голоса. Выездные комиссии с переносными урнами доезжали даже до самых отделенных сел и деревень. Даже подтвержденный коронавирус не помешал голосованию. В таких случаях, конечно же, соблюдались все необходимые санитарные нормы. Процедура занимала больше времени, чем обычно, но все это необходимо для защиты сотрудников УИК, которые, отметим, заблаговременно прошли процедуру вакцинации.

Фото №1 - Концерты и ярмарки: как прошли выборы в отдаленных районах Башкирии

Старшее поколение в Хайбуллинском районе собиралась у входов на участки уже с 8 утра. Столпотворения удалось избежать благодаря трехдневному голосованию. Явка в Зауралье по итогам только первого дня составляла около 50%.

Отметим, что выборы в районах проходят веселее. Так, сельские творческие коллективы пользуются возможностью и устраивают для избирателей концерты. Также в Зауралье на некоторых участках организуют продуктовые ярмарки. Среди молодежи прошедшие выборы особого ажиотажа не вызвали. Однако приходили и те, кто голосует впервые в своей жизни: им выдавались памятные подарки.

Фото №2 - Концерты и ярмарки: как прошли выборы в отдаленных районах Башкирии
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