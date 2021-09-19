Концерты и ярмарки: как прошли выборы в отдаленных районах Башкирии

Корреспонденты телеканала БСТ все дни выборов работали в разных уголках республики. Для многих избирателей даже диагноз «ковид» не стал отговоркой, чтобы не идти на выборы. Репортаж из самого отдаленного района Башкирии.

В Башкортостане создали все условия, чтобы граждане в полной мере могли воспользоваться своим правом голоса. Выездные комиссии с переносными урнами доезжали даже до самых отделенных сел и деревень. Даже подтвержденный коронавирус не помешал голосованию. В таких случаях, конечно же, соблюдались все необходимые санитарные нормы. Процедура занимала больше времени, чем обычно, но все это необходимо для защиты сотрудников УИК, которые, отметим, заблаговременно прошли процедуру вакцинации.

Старшее поколение в Хайбуллинском районе собиралась у входов на участки уже с 8 утра. Столпотворения удалось избежать благодаря трехдневному голосованию. Явка в Зауралье по итогам только первого дня составляла около 50%.