В Уфе показали работу УИК после закрытия участка

На избирательном участке №115 в Уфе сотрудники УИК ведут подсчет голосов. Работа кипит с момента закрытия участка. Все началось с того, что бюллетени вытащили из урн, а из хранилища достали сейф-пакеты. На этих выборах они впервые используются массово.
В них хранятся запечатанные бюллетени первых двух дней выборов. В первую очередь проверили их целостность – вскрыть пакет, не повредив его, невозможно благодаря специальной ленте. А если попытаться ее нагреть, проступит слово «стоп». Каждый пакет вскрывали, соблюдая процедуру, демонстрируя наблюдателям вложенный акт и сверяя номер самого пакета с отрывными талонами.
Сейф, в котором хранились пакеты, находился под круглосуточным наблюдением. Неиспользованные бюллетени сейчас погасили. За три дня на данном участке проголосовало около 70% избирателей. Наблюдатели следили за процессом голосования, а теперь контролируют процесс подсчета.