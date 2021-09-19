В Уфе показали работу УИК после закрытия участка

На избирательном участке №115 в Уфе сотрудники УИК ведут подсчет голосов. Работа кипит с момента закрытия участка. Все началось с того, что бюллетени вытащили из урн, а из хранилища достали сейф-пакеты. На этих выборах они впервые используются массово.

В них хранятся запечатанные бюллетени первых двух дней выборов. В первую очередь проверили их целостность – вскрыть пакет, не повредив его, невозможно благодаря специальной ленте. А если попытаться ее нагреть, проступит слово «стоп». Каждый пакет вскрывали, соблюдая процедуру, демонстрируя наблюдателям вложенный акт и сверяя номер самого пакета с отрывными талонами.

Каждый переносной ящик складывался в отдельный сейф-пакет и каждый стационарный ящик по окончании 17 и 18 сентября тоже. На нашем участке 6 сейф-пакетов. Они хранились в металлическом ящике, куда ни у кого нет доступа. Ночью их охраняли с полицией. Эльвира Мухаметдинова, председатель УИК №115