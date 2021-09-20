В Башкирии озвучили данные экзитполов на выборах в Госдуму

В Башкирии завершилась процедура трёхдневного голосования за кандидатов в депутаты в Государственной Думы. Все участки в республике закрылись ровно в 20:00, после чего началась процедура обработки бюллетеней.
В рамках работы Общественного пресс-центра «Ночь выборов-2021» в Уфе Рустем Латыпов, руководитель Центра изучения общественного мнения «СОЦИС-ЭКСПЕРТ», озвучил данные экзитполов на момент. Опрос проводился на 120 избирательных участках республики. При этом около 30% опрошенных отказались отвечать на вопрос исследования.
Расклад сил на данный момент пока такой:
Единая Россия — 69%.
КПРФ — 16,7%.
ЛДПР — 8,4%.
Остальные партии по данным Рустема Латыпова не преодолели необходимый процентный порог для прохождения в российский парламент. Однако, эксперт подчеркнул, что данные экзитполов не отражают реальной ситуации, поэтому финальные цифры могут измениться.