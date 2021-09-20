В Башкирии озвучили данные экзитполов на выборах в Госдуму

В Башкирии завершилась процедура трёхдневного голосования за кандидатов в депутаты в Государственной Думы. Все участки в республике закрылись ровно в 20:00, после чего началась процедура обработки бюллетеней.

В рамках работы Общественного пресс-центра «Ночь выборов-2021» в Уфе Рустем Латыпов, руководитель Центра изучения общественного мнения «СОЦИС-ЭКСПЕРТ», озвучил данные экзитполов на момент. Опрос проводился на 120 избирательных участках республики. При этом около 30% опрошенных отказались отвечать на вопрос исследования.

Расклад сил на данный момент пока такой:

Единая Россия — 69%.

КПРФ — 16,7%.

ЛДПР — 8,4%.