Рустем Латыпов: «Данные экзитпола говорят о том, что сюрприза не произошло»

Трехдневные выборы завершены. В 8 часов вечера все избирательные участки в Башкортостане закрылись. Прошла выемка бюллетеней, идет подсчёт голосов.
Согласно данным на 20:00, явка на выборы в Башкортостане составила 69%. Уже сейчас появляются первые результаты прошедших выборов. Сначала стали доступны данные экзитполов, затем ЦИК озвучит итоги выборов по мере поступления результатов с участков. Вся самая актуальная информация направляется в Общественный пресс-центр, где работает корреспондент телеканала БСТ.