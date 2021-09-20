Рустем Латыпов: «Данные экзитпола говорят о том, что сюрприза не произошло»

Наша социологическая компания проводила опрос в формате экзитпола, то есть опрос на выходе с избирательных участков в течение всех трех дней голосования. Выборы беспрецедентные, проходят три дня, и это потребовало гораздо больших ресурсов. Опрос проходил на 120 избирательных участках, были охвачены все крупные города, районы всех социально-экономических зон республики. Результаты таковы: на первом месте с большим отрывом «Единая Россия» (69%), на втором месте КПРФ (16,7%), на третьем – ЛДПР (8,4%). Все прочие партии набрали менее 1% голосов, согласно результатам соцопроса. Хочу отметить, что 30% опрошенных уклонились от ответа. Кроме того, несмотря на большой объем выборки, трехпроцентную статистическую погрешность тоже никто не отменял. Данные экзитпола говорят о том, что сюрприза не произошло – все вполне прогнозируемо и ожидаемо.

Рустем Латыпов, руководитель Центра изучения общественного мнения «СОЦИС-ЭКСПЕРТ»