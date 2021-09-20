Голосование в СИЗО и выезд к ветеранам: как прошли выборы в районах Башкирии

Голосование в следственном изоляторе, выездные комиссии и организация автобусных рейсов до избирательных участков в отдаленных населенных пунктах. Как прошли выборы в районах и городах республики?
Свой гражданский долг в Кармаскалинском районе исполнили ветераны Великой Отечественной войны. К ним домой приехала специальная выездная комиссия. После заполнения бланков пожилые люди опустили бюллетени в переносную урну. Ветеран Иван Шальков отметил, что выборы – дело хоть и добровольное, но нужное всем жителям страны.
Голосовали жители республики не только на дому. В Иглинском районе выездная бригада комиссии посетила и изолятор временного содержания, где находятся задержанные. Всего же за первые два дня здесь свой выбор сделали порядка 50 процентов избирателей. Праздничное настроение местным жителям создавали работники районного дома культуры.
А в Калтасинском районе жители села Краснохолмский, помимо выборов депутатов Государственной Думы, участвовали и в голосовании на тему благоустройства общественного пространства возле дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Там в парке может появиться фонтан, всевозможные спортивные и игровые площадки. Есть также и объекты для проведения творческих и массовых мероприятий.
А в Кумертау для жителей отделенных населенных пунктов, таких как деревня Алексеевка и Старая Уралка, был организован автобусный рейс до избирательного участка в селе Ира. Сегодня по состоянию на 12 часов в Кумертау зафиксирована явка в 33 процента. К слову, одна из самых низких по республике. Но большинство из тех, кто пришел, считают, что выборы – это важнейшее событие в жизни страны.