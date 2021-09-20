Голосование в СИЗО и выезд к ветеранам: как прошли выборы в районах Башкирии

Голосование в следственном изоляторе, выездные комиссии и организация автобусных рейсов до избирательных участков в отдаленных населенных пунктах. Как прошли выборы в районах и городах республики?

Свой гражданский долг в Кармаскалинском районе исполнили ветераны Великой Отечественной войны. К ним домой приехала специальная выездная комиссия. После заполнения бланков пожилые люди опустили бюллетени в переносную урну. Ветеран Иван Шальков отметил, что выборы – дело хоть и добровольное, но нужное всем жителям страны.

Голосовали жители республики не только на дому. В Иглинском районе выездная бригада комиссии посетила и изолятор временного содержания, где находятся задержанные. Всего же за первые два дня здесь свой выбор сделали порядка 50 процентов избирателей. Праздничное настроение местным жителям создавали работники районного дома культуры.

Во все времена выборы были праздничным днём. И они сейчас состоялись. Причем три дня праздник этот сделали, и все три дня можно голосовать. Я пришла в воскресенье, потому что этот день для меня оказался наиболее удобным. Я считаю, что ходить на голосование надо. Избирать надо, выбирать надо, чтобы наша страна еще больше развивалась и цвела. Людмила Кухтина, жительница села Иглино

А в Калтасинском районе жители села Краснохолмский, помимо выборов депутатов Государственной Думы, участвовали и в голосовании на тему благоустройства общественного пространства возле дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Там в парке может появиться фонтан, всевозможные спортивные и игровые площадки. Есть также и объекты для проведения творческих и массовых мероприятий.