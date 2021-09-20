Иностранные эксперты оценили процесс голосования в Башкирии

Иностранные эксперты, которые приехали в Башкирию из Словакии, Германии и Никарагуа, оценили процесс голосования одновременно на нескольких десятках избирательных участков. Конечно же, это им удалось благодаря центру общественного наблюдения.

В режиме онлайн делегаты смогли посмотреть за процессом на отдельных участках и за несколькими сразу. Представители делегаций поинтересовались, как долго хранится видео. Оказалось, что его не будут удалять в течение года. Это значит, что видео можно будет запросить и проверить еще раз. К слову, депутат Бундестага Федеративной Республики Германия был поражен увиденным и отметил, что такой практики в Европе пока нет.