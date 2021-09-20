В ЦИК Башкирии озвучили данные после обработки 81% бюллетеней

Трехдневные выборы завершены. Накануне в 20:00 все избирательные участки в Башкортостане закрылись. Прошла выемка бюллетеней, идет подсчёт голосов.

Так, на 7:00 20 сентября обработано 81% протоколов. Явка составляет 74,65%. По предварительным подсчетам с 68,73% лидирует «Единая Россия». На втором месте КПРФ –14,89%. на третьем ЛДПР (6,13%). Далее идут партии «Новые люди» (3%) и «Справедливая Россия» (2,4%). .