Житель Челябинской области приехал на заработки в Башкирию и пропал

Продолжаются поиски 44-летнего жителя Троицка Андрея Котова. Мужчина приехал на заработки в Башкирию, однако попал в баймакскую больницу, где пробыл пять дней. После выписки он ушел в неизвестном направлении и пропал, сообщает КП-Уфа.

Фото №1 - Житель Челябинской области приехал на заработки в Башкирию и пропал

В больнице брат пробыл со 2 по 7 сентября. Потом его выписали, и он ушел – без денег и без телефона. Родным, конечно, никто не сообщил, поэтому мы понятия не имеем, где Андрей может находиться. Других родственников у нас в Башкирии нет, друзей тоже. Сейчас поисками занимается полиция, но пока нет никаких зацепок.

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Дома Андрея Котова ждут жена и маленький сын. Он не теряют надежды найти его живым.

Приметы: рост 185 см, голубые глаза, светлые волосы. Особые приметы: имеются татуировки на животе и плечах. На нем были спортивные штаны, светлая футболка и сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Котова, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или родственникам по номеру 8(952)523-95-98.

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