Житель Челябинской области приехал на заработки в Башкирию и пропал

В больнице брат пробыл со 2 по 7 сентября. Потом его выписали, и он ушел – без денег и без телефона. Родным, конечно, никто не сообщил, поэтому мы понятия не имеем, где Андрей может находиться. Других родственников у нас в Башкирии нет, друзей тоже. Сейчас поисками занимается полиция, но пока нет никаких зацепок.

Капитолина Дружинина, сестра пропавшего