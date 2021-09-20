Житель Челябинской области приехал на заработки в Башкирию и пропал

Продолжаются поиски 44-летнего жителя Троицка Андрея Котова. Мужчина приехал на заработки в Башкирию, однако попал в баймакскую больницу, где пробыл пять дней. После выписки он ушел в неизвестном направлении и пропал, сообщает КП-Уфа.
Дома Андрея Котова ждут жена и маленький сын. Он не теряют надежды найти его живым.
Приметы: рост 185 см, голубые глаза, светлые волосы. Особые приметы: имеются татуировки на животе и плечах. На нем были спортивные штаны, светлая футболка и сланцы.
Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Котова, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или родственникам по номеру 8(952)523-95-98.