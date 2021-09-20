В Башкирии мужчина ударил 18-летнего парня по лицу и забрал у него деньги

В отделение полиции Стерлитамака обратился 18-летний юноша и рассказал о том, что приятель в ходе конфликта ударил его и обокрал.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, сотрудники уголовного розыска сработали оперативно - они задержали нападавшего по горячим следам. Им оказался 44-летний ранее судимый за кражу местный житель, которй во время потасовки находился в нетрезвом виде. Свою вину он признал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства инцидента.