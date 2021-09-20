В Башкирии мужчина ударил 18-летнего парня по лицу и забрал у него деньги

Как предварительно установили сотрудники полиции, около часа ночи у парня с ранее знакомыми, в ходе совместного распития спиртных напитков, возник конфликт. 44-летний знакомый мужчина ударил молодого человека по лицу, после чего забрал у парня деньги – около 5 тысяч рублей и сотовый телефон.

пресс-служба МВД Башкирии