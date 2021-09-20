В Башкирии родители пожаловались на отремонтированный школьный туалет

В Сибае родители учеников местной школы пожаловались на отремонтированный туалет. По их мнению, дети будут стесняться ходить в уборную, потому что между унитазами нет перегородок - школьники будут друг у друга на виду.
Большая часть комментаторов поддержала претензию. Они отметили, что дети будут стесняться ходить в туалет, а новое биде вообще будет использоваться не по назначению. Однако нашлись и те, кто оправдал отсутствие кабинок .
«Кабинки делать нельзя, так как дети закрывают их изнутри и вылазят снизу. Мыло жидкое ставить нельзя, так как его выливают детишки в сливной бак. Туалетную бумагу ставить нельзя, так как дети кидают полностью рулон в унитаз», - рассудила Гульназ Н., но с таким мнением почти никто не согласился.