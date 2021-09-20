В Башкирии родители пожаловались на отремонтированный школьный туалет

Больше года в 9 школе шёл ремонт. Потрачено несколько десятков миллионов рублей. И вот, с понедельника школа откроет свои двери для учеников. Вопрос: почему за столько времени и за такие деньги не удосужились оборудовать туалеты кабинами с дверями согласно СанПиНу?

Захар К., местный житель