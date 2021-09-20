В августе аэропорт Уфы за всю историю обслужил рекордное количество пассажиров

Аэропорт "Уфа" в августе текущего года обслужил 486 тысяч пассажиров, что стало рекордом за всю его историю.

По сравнению с прошлым годом трафик увеличился на 74%. В августе 2019 года число обслуженных пассажиров было меньше на 32%, однако этот год был рекордным.