В августе аэропорт Уфы за всю историю обслужил рекордное количество пассажиров

Аэропорт "Уфа" в августе текущего года обслужил 486 тысяч пассажиров, что стало рекордом за всю его историю.
По сравнению с прошлым годом трафик увеличился на 74%. В августе 2019 года число обслуженных пассажиров было меньше на 32%, однако этот год был рекордным.
Самый пик трафика был зафиксирован 19 августа. В тот день аэропорт обслужил на вылет и прилет 18.5 тысяч человек. Это тоже является рекордным показателем за всю историю уфимского аэропорта. Самые популярные направления полетов в прошлом месяце – Сочи, Анталия, Симферополь, Санкт -Петербург и Москва.