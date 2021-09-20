В Башкирии провели первенство и чемпионат по плаванию

В Туймазах прошло первенство и чемпионат республики по плаванию. На соревнованиях успешно выступили хозяева турнира, а также гости из Уфы, Салавата и не только. Некоторым участникам заплывов удалось отметиться сразу в двух протоколах: среди спортсменов не старше 16 лет и среди взрослых.

Редко когда удается добиться успехов сразу на двух турнирах. 15-летний Марк Алимбеков из Уфы стал победителем первенства России на дистанциях 50 и 200 метров брассом, на них же он завоевал бронзовые награды уже среди взрослых спортсменов в возрастной категории старше 19 лет.

Плаванием спортсмен занимается с восьми лет. Стало получаться не сразу. Сначала медалей не было вовсе, затем все чаще в копилке пловца стали появляться серебро, бронза. Видимый прогресс произошел три года назад, когда уфимец победил на турнире «Веселый дельфин», а затем на первенстве страны. В 14 лет ему присвоили разряд кандидат в мастера спорта России.