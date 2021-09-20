В Башкирии опрокинулась «девятка»: погибла девушка

Вчера, 19 сентября, в Бакалинском районе Башкирии автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло в деревне Балчиклы на улице Молодежной.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем "Лады" девятой модели находился 23-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. По всей видимости, парень не справился с рулевым управлением.

29-летняя пассажирка "девятки" скончалась на месте трагедии, а водителя доставили в больницу с различными травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельной аварии.