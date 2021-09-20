«Примите меры, пока беда не пришла!»: жители Башкирии пожаловались на стаю бродячих собак

Примите меры, пожалуйста. Возле дома №12 на улице Кооперативной огромная свора собак. Утром детям в садик, школу идти надо, а боятся выйти из дома. А собаки даже на проезжающую машину кидаются. Примите меры, пока беда не пришла!

горожане