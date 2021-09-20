«Примите меры, пока беда не пришла!»: жители Башкирии пожаловались на стаю бродячих собак

Жители Белорецка пожаловались на стаю бродячих собак. Со слов горожан, она держит в страхе весь город.

Фото №1 - «Примите меры, пока беда не пришла!»: жители Башкирии пожаловались на стаю бродячих собак

Местные жители рассказали, что псы бросаются на людей, домашних питомцев, уличных кошек, а также с лаем кидаются на проезжающие автомобили.

Примите меры, пожалуйста. Возле дома №12 на улице Кооперативной огромная свора собак. Утром детям в садик, школу идти надо, а боятся выйти из дома. А собаки даже на проезжающую машину кидаются. Примите меры, пока беда не пришла!

горожане

Трагедия в селе Сафарово Учалинского района потрясла всю Башкирию - в апреле текущего года стая собак заживо растерзала 4-летнего ребенка. Тогда следователи возбудили уголовное дело из-за несвоевременного отлова бродячих животных. Результате расследования до сих пор еще неизвестны.

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