«Примите меры, пока беда не пришла!»: жители Башкирии пожаловались на стаю бродячих собак

Жители Белорецка пожаловались на стаю бродячих собак. Со слов горожан, она держит в страхе весь город.
Местные жители рассказали, что псы бросаются на людей, домашних питомцев, уличных кошек, а также с лаем кидаются на проезжающие автомобили.
Трагедия в селе Сафарово Учалинского района потрясла всю Башкирию - в апреле текущего года стая собак заживо растерзала 4-летнего ребенка. Тогда следователи возбудили уголовное дело из-за несвоевременного отлова бродячих животных. Результате расследования до сих пор еще неизвестны.