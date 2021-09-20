В Башкирии идет сбор средств для двух близнецов с тяжелым заболеванием

Мама двух близнецов из Стерлитамака обратилась за помощью к волонтерам. В раннем возрасте малышам поставили диагноз ДЦП, и теперь они прикованы к инвалидной коляске. У детей есть шансы встать на ноги, но для этого им требуется дорогостоящая реабилитация.
В скором времени в Челябинске будут принимать известные врачи из Китая. Мама близнецов мечтает свозить их на консультацию и курс реабилитации, однако все упирается в деньги. На помощь пришли волонтеры и объявили сбор на сумму в 332 200 рублей.
Если и вы хотите помочь мальчикам встать на ноги и сделать первые шаги, свяжитесь с волонтерами по номеру 8 (919) 616 60 26 или сделайте посильный вклад с пометкой «Помощь Булату и Мурату».
Фото: АНО "Радуга добра".