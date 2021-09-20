В Башкирии идет сбор средств для двух близнецов с тяжелым заболеванием

Примерно до года у близнецов все было в порядке: они ползали, пытались ходить и разговаривать, но потом все резко изменилось. Любовь мамы и постоянные занятия дали свой результат, но останавливаться нельзя ни в коем случае. Мурат – очень спокойный мальчик, увлекается динозаврами. Но он не сидит самостоятельно, не ползает и не стоит, только немного по-пластунски. Также и Булат, но он немного пошустрее своего брата. Он может и по квартире проползти, и залезть везде, и напроказничать. Есть шанс, что дети смогут ходить, им просто необходимы занятия с реабилитологом.

Регина Биргулиева, волонтер АНО «Радуга добра»