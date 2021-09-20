В Башкирии идет сбор средств для двух близнецов с тяжелым заболеванием

Мама двух близнецов из Стерлитамака обратилась за помощью к волонтерам. В раннем возрасте малышам поставили диагноз ДЦП, и теперь они прикованы к инвалидной коляске. У детей есть шансы встать на ноги, но для этого им требуется дорогостоящая реабилитация.

Фото №1 - В Башкирии идет сбор средств для двух близнецов с тяжелым заболеванием

Примерно до года у близнецов все было в порядке: они ползали, пытались ходить и разговаривать, но потом все резко изменилось. Любовь мамы и постоянные занятия дали свой результат, но останавливаться нельзя ни в коем случае. Мурат – очень спокойный мальчик, увлекается динозаврами. Но он не сидит самостоятельно, не ползает и не стоит, только немного по-пластунски. Также и Булат, но он немного пошустрее своего брата. Он может и по квартире проползти, и залезть везде, и напроказничать. Есть шанс, что дети смогут ходить, им просто необходимы занятия с реабилитологом.

Регина Биргулиева, волонтер АНО «Радуга добра»

В скором времени в Челябинске будут принимать известные врачи из Китая. Мама близнецов мечтает свозить их на консультацию и курс реабилитации, однако все упирается в деньги. На помощь пришли волонтеры и объявили сбор на сумму в 332 200 рублей.

Если и вы хотите помочь мальчикам встать на ноги и сделать первые шаги, свяжитесь с волонтерами по номеру 8 (919) 616 60 26 или сделайте посильный вклад с пометкой «Помощь Булату и Мурату».

Фото: АНО "Радуга добра".

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