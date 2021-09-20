Экстремально низкий уровень главных рек Башкирии сохраняется

В Башкирии сохраняется экстремально низкий уровень главных рек. За всю историю наблюдений он продолжает оставаться самыми низким.

Уровень реки Белой около Монумента Дружбы в Уфе держится на отметке "минус 162 см" от нуля гидропоста. Рекорд падения уровня главной реки до «минус 156 сантиметров», продержавшийся до августа 2021 года, был зафиксирован девять лет назад.