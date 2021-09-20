Экстремально низкий уровень главных рек Башкирии сохраняется

В Башкирии сохраняется экстремально низкий уровень главных рек. За всю историю наблюдений он продолжает оставаться самыми низким.
Уровень реки Белой около Монумента Дружбы в Уфе держится на отметке "минус 162 см" от нуля гидропоста. Рекорд падения уровня главной реки до «минус 156 сантиметров», продержавшийся до августа 2021 года, был зафиксирован девять лет назад.
Экстремально низкий уровень главных рек может привести к ухудшению качества воды, а также остановить перевозки судов. Кроме того, ухудшается качество поверхностных вод, а это негативно влияет на биосферу.