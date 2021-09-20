На ремонт 702 лифтов в Башкирии выделят 2,4 млрд рублей

В скором времени в девяти муниципалитетах Башкирии планируется обновление лифтов. На данные цели выделят 2,4 млрд рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Региональный оператор капитального ремонта объявил аукцион на проектирование и ремонт 702 лифтов в многоэтажных домах Уфы (496), Стерлитамака (107), Салавата (7), Нефтекамска (16), Октябрьского (34), а также в Белорецком (22), Мелеузовском (2), Благовещенском (15) и Туймазинском (3) районах.

Уточняется, что 2,4 млрд рублей - это начальная цена контракта. Итоги аукциона будут подведены 11 октября.