На ремонт 702 лифтов в Башкирии выделят 2,4 млрд рублей

В скором времени в девяти муниципалитетах Башкирии планируется обновление лифтов. На данные цели выделят 2,4 млрд рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
Региональный оператор капитального ремонта объявил аукцион на проектирование и ремонт 702 лифтов в многоэтажных домах Уфы (496), Стерлитамака (107), Салавата (7), Нефтекамска (16), Октябрьского (34), а также в Белорецком (22), Мелеузовском (2), Благовещенском (15) и Туймазинском (3) районах.
Уточняется, что 2,4 млрд рублей - это начальная цена контракта. Итоги аукциона будут подведены 11 октября.
Работы будут финансироваться за счет средств собственников квартир и субсидии из бюджета. Среди работ перечисляется капремонт, модернизация и замена лифтов, а также пусконаладочные работы.