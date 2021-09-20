«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Башкирии с 68% голосов

В Башкирии после обработки 88% протоколов лидирует партия «Единая Россия» с 68,5% голосов. Следом идет КПРФ – 14,97%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 6,31%.
Партия «Новые люди набрала 3,9%, «Справедливая Россия» – 2,67%. За «Партию пенсионеров» проголосовали 1,16% избирателей. Явка на выборы составила 73,12%.
Напомним, граждане голосовали за новый состав депутатов Госдумы. В трех избирательных округах Башкирии также выбирали депутатов, а в Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете – депутатов местных советов.