В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» изменился график работы пункта вакцинации

Пункт вакцинации, расположенный в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе, изменил график работы. Теперь сделать вакцину от COVID-19 можно ежедневно с 9:00 до 19:00.

В течение часа в данном пункте вакцинации есть возможность вакцинировать до ста человек за час. Это очень удобно предприятиям, которые приезжают группами, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.