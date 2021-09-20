В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» изменился график работы пункта вакцинации

Пункт вакцинации, расположенный в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе, изменил график работы. Теперь сделать вакцину от COVID-19 можно ежедневно с 9:00 до 19:00.
В течение часа в данном пункте вакцинации есть возможность вакцинировать до ста человек за час. Это очень удобно предприятиям, которые приезжают группами, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
С момента открытия пункта вакцинации сделали вакцину уже 12 800 человек. Для прохождения вакцинации предварительная запись не требуется. С собой нужно принести паспорт.