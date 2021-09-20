В Башкирии за сутки от коронавируса умерли 17 человек

Еще 17 случаев смерти от COVID-19 зафиксировано за сутки в Башкирии. Рекордное число погибших держится уже третий день.

Так, количество умерших в регионе превысило 1400 человек. Большая часть из них – люди пожилого возраста. В ковид-госпиталях по-прежнему сохраняется интенсивность приема пациентов. В стационарах сейчас проходят лечение свыше 600 инфицированных.