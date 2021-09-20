В Башкирии отопительный сезон начнётся 21 сентября

Сегодня, 20 сентября, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. На «оперативке» обсудили актуальные вопросы и проблемы жителей республики.

Фото №1 - В Башкирии отопительный сезон начнётся 21 сентября

В частности, стало известно, когда в регионе официально стартует отопительный сезон. Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев отметил, что в республике уже 99% соцучерждений подключены к теплу. Лишь 8 объектов пока не получают тепло из-за ремонтных работ.

А в многоквартирных домах тепло появится уже завтра, 21 сентября. По данным синоптиков, температура ниже +8°С держится уже четвертые сутки.

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