Глава Башкирии дал особые поручения после трагедии в Перми

Сегодня, 20 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона дал несколько особых поручений после трагедии в Перми.

Сегодня неизвестный вооруженный огнестрельным оружием проник в Пермский государственный университет, где устроил стрельбу. Перед нападением молодой человек опубликовал «манифест» на личной странице в социальной сети. По предварительным данным, погибли 5 человек, пострадали — 9.

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии необходимо провести профилактические мероприятия, чтобы не допустить подобной трагедии на территории региона.