ЦИК Башкирии: «Нарушений со стороны комиссии не обнаружено»

В России завершились трёхдневные выборы. Сейчас идёт подсчёт всех бюллетеней, а также рассматриваются все жалобы и нарушения.
Центральная избирательная комиссия отметила, что за три дня поступило 224 обращения от наблюдателей. Большинство обращений связаны с уточняющими вопросами, однако было и несколько жалоб. В частности, наблюдатели на нескольких участках сообщили о недопуске на УИК.
Председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко прокомментировала все поступившие жалобы.
По обращению регионального отделения КПРФ состоялась проверка по нарушению на участке №1660 в Бурзянском районе. В связи с некорректными действиями операторов КОИБ все бюллетени признаны недействительными.
Наблюдатели от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» заявили о вбросе на участке №482 в Нефтекамске, этот вопрос рассматривался в суде, суд нарушений в действии избиркома не усмотрел, сообщила спикер.
Поступали также жалобы по Уфе: просили признать недействительными бюллетени в сейф-пакете на участке 234 Октябрьского района, но оснований для этого райсуд не усмотрел. На УИК №239 Октябрьского района член комиссии от КПРФ нанес телесные повреждения члену комиссии с правом решающего голоса. С инцидентом разбирается полиция.
Но заявлений о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в данный момент нет, заявила председатель республиканского Центризбиркома.
Фото: ЦИК РБ.