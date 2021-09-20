ЦИК Башкирии: «Нарушений со стороны комиссии не обнаружено»

В итоге количество жалоб небольшое, но все они требуют отработки. В целом выборы состоялись, благодарю всех членов избирательных комиссий, им пришлось нелегко в эти три дня, но зато люди смогли проголосовать в удобное для них время. Политические партии, полагаю, примут дальнейшие решения, а новоизбранные депутаты Госдумы в своей работе будут руководствоваться прежде всего интересами республики. Все они — люди, прошедшие большой путь и вызывающие уважение.

Радий Хабиров