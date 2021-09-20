ЦИК Башкирии: «Нарушений со стороны комиссии не обнаружено»

В России завершились трёхдневные выборы. Сейчас идёт подсчёт всех бюллетеней, а также рассматриваются все жалобы и нарушения.

Фото №1 - ЦИК Башкирии: «Нарушений со стороны комиссии не обнаружено»

Центральная избирательная комиссия отметила, что за три дня поступило 224 обращения от наблюдателей. Большинство обращений связаны с уточняющими вопросами, однако было и несколько жалоб. В частности, наблюдатели на нескольких участках сообщили о недопуске на УИК.

Председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко прокомментировала все поступившие жалобы.

По итогам проверки нарушений со стороны комиссии не обнаружено, дело было в том, что незадолго до выборов внутренние распри привели к тому, что появились разные списки наблюдателей, и нам пришлось руководствоваться нормативными документами и пропустить на участки легитимных представителей

Илона Макаренко 

По обращению регионального отделения КПРФ состоялась проверка по нарушению на участке №1660 в Бурзянском районе. В связи с некорректными действиями операторов КОИБ все бюллетени признаны недействительными.

Наблюдатели от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» заявили о вбросе на участке №482 в Нефтекамске, этот вопрос рассматривался в суде, суд нарушений в действии избиркома не усмотрел, сообщила спикер.

Поступали также жалобы по Уфе: просили признать недействительными бюллетени в сейф-пакете на участке 234 Октябрьского района, но оснований для этого райсуд не усмотрел. На УИК №239 Октябрьского района член комиссии от КПРФ нанес телесные повреждения члену комиссии с правом решающего голоса. С инцидентом разбирается полиция.

Информация от членов избиркомов свидетельствует о неэтичном отношении представителей КПРФ и «Справедливая Россия» к здоровой конкуренции на выборах.

Илона Макаренко 

Но заявлений о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в данный момент нет, заявила председатель республиканского Центризбиркома.

В итоге количество жалоб небольшое, но все они требуют отработки. В целом выборы состоялись, благодарю всех членов избирательных комиссий, им пришлось нелегко в эти три дня, но зато люди смогли проголосовать в удобное для них время. Политические партии, полагаю, примут дальнейшие решения, а новоизбранные депутаты Госдумы в своей работе будут руководствоваться прежде всего интересами республики. Все они — люди, прошедшие большой путь и вызывающие уважение.

Радий Хабиров 
БАШКОРТТАР-БСТ

Фото: ЦИК РБ. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ